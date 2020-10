L'oposició reclama a Salut que es reforci l'atenció primària amb més recursos

PSC-Units, CatECP, CUP-CC i PPC van coincidir ahir al Parlament en la demanda al departament de Salut perquè enforteixi l'atenció primària davant el coronavirus. Els grups van reclamar a la consellera, Alba Vergés, un pla de reforç que compti amb més recursos per aquest sector i que reobrin centres d'atenció primària que encara continuen tancats. Des de JxCat i ERC han admès que la primària necessita més recursos.

La diputada del PSC-Units Assumpta Escarp va reclamar un pla d'enfortiment a primària. «Que ve l'hivern, que ve la grip i s'han de reobrir CAPs», va apressar la diputada, que va lamentar que hi ha centres on ni tan sols s'especifica quan tornaran a obrir portes.

Per la seva banda, el diputat de la CUP-CC Vidal Aragonès va advertir ERC que amb la seva gestió des del Departament de Salut «aprofundeix en el model de la sociovergència». També va avançar que el seu grup presentarà una proposta de resolució perquè qui cobri més de 60.000 euros anuals pagui més. Finalment, va reclamar que la conselleria negociï amb metges, MIR i també treballadors del transport sanitari.

El diputat del PPC Santi Rodríguez, per la seva banda, també va demanar «una aposta important per l'atenció primària» i que els CAP recuperin la seva activitat «normal». Així mateix, va reclamar mesures per garantir que es reprenen els serveis que no s'han pogut fer durant la pandèmia i que han engrossit les llistes d'espera. «Ja no estem dient mesures per reduir les llistes des del gener, perquè sabem que és impossible, sinó per garantir que es recupera l'activitat ordinària», va dir.

La consellera de Salut, Alba Vergés, va reivindicar que el seu model sanitari és molt diferent del construït per la «sociovergència» quan manava a la Generalitat, a les diputacions i als ajuntaments. Aquell sistema, va dir, «es va fer amb mirada d'home, amb mirada de metge i del poder que hi havia en aquell moment». «Ara hi ha una gran diferència», va assegurar durant el torn de rèplica en el marc del debat al Parlament sobre la situació sanitària. Sobre la situació de l'atenció primària, Vergés va reconèixer que s'està treballant ara per recuperar presencialitat i reduir aquestes visites que s'estan fent telefòniques. «En això estem, estem dotant la primària d'aquesta capacitat organitzativa i de recursos perquè pugui adaptar-se», va assenyalar. Pel que fa a les protestes de professionals, va fer un reconeixement a la figura dels residents, i va subratllar que hi ha «molt camí per recórrer» en les seves retribucions.