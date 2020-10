El procés ha provocat polarització emocional, però no fractura social

El procés ha provocat en els catalans una polarització sobretot emocional, però no es pot concloure que hagi originat una fractura social, segons l'anàlisi de l'última enquesta de l'Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).

L'estudi fet per l'ICIP a partir de 2.000 entrevistes, titulat «Convivència i polarització a Catalunya», presentat ahir, també destaca que el «respecte» per la posició de l'altre i la «impotència» davant la situació són les dues emocions més habituals, independentment de la ideologia dels enquestats.

El director de l'ICIP, Kristian Herbolzheimer, va afirmar ahir que de l'anàlisi de les dades obtingudes «es desprèn que la convivència a Catalunya és bona i també és majoritàriament positiva la confiança entre la ciutadania».

Així, els enquestats puntuen en un 7,1 el nivell de convivència a Catalunya pels ciutadans, encara que sí que perceben molta polarització en els partits polítics i els mitjans de comunicació.

De tots els assumptes, de l'enquesta es desprèn que el conflicte territorial és actualment l'assumpte que genera més polarització tant política com emocional.

Preguntats sobre si tenen fins i tot percepció d'agressió o amenaça per aquest assumpte, entre el10 i el 16% van dir poder sentir-ho en família, en amics o en l'entorn laboral proper.

Percentatges molt inferiors a la percepció d'agressió en xarxes socials (22%) o de les institucions (46%).

Així mateix, també s'ha extret una percepció generalitzada que els executius autonòmic i central «han comès errors que han dificultat, en lloc de facilitar, una possible solució al conflicte territorial».

Amb tot, Herbolzheimer va explicar que «no es pot parlar de fractura social en el sentit de dues comunitats que no interaccionen» arran del procés.

«A diferència de societats fracturades com els EUA, on les diferents posicions electorals s'extrapolen a opinions sobre diferents assumptes, de les armes a la immigració, a Catalunya hi ha polarització sobre el conflicte territorial però en canvi hi ha un ampli marge de diàleg social sobre la resta de qüestions», va explicar.

En l'enquesta es pregunta sobre la polarització en assumptes com els impostos, la gestió de la covid i els immigrants, assumptes sobre els quals no hi ha polarització d'opinions entre independentistes i no independentistes.

«Una altra gran conclusió que extraiem és que hi ha ferides, no sabem si importants o no, entre la població, que se sent agredida per les institucions, siguin unes o altres», va assenyalar el director de l'ICIP, que va dir que aquí cal incloure els diferents executius però també institucions judicials o fins i tot cossos policials.

Tot això, va explicar Herbolzheimer, permet afirmar que a la societat catalana «la fermesa en les conviccions no està renyida amb el respecte a les opinions diferents».

L'ICIP ha proposat, després de la lectura dels resultats, «que les persones que liderin la confrontació política legítima tenen una responsabilitat en articular discursos i fer gestos conciliadors que ens ajudin a conviure en la diferència».

Pel que fa a això proposen «atendre les emocions i aplicar més els eixos de curiositat per les opinions diferents, respecte per les persones sense importar les seves opinions, i autocrítica, perquè ningú té la veritat absoluta», assenyalen.