La majoria de pubs i discoteques de la regió central obriran més endavant

Els responsables dels locals d'oci nocturn a la Catalunya Central estan decebuts per la marxa enrere de la Generalitat. Tot i que alguns dubtaven que el Govern donés una alenada d'aire a pubs i discoteques, l'acord de la setmana passada era un brindis a un optimisme moderat. Però al final l'Executiu català se'n van desdir argumentant que les autoritats sanitàries no ho aconsellaven per l'increment del risc de contagi al país. Alguns locals de les comarques centrals tenien pensat obrir tan aviat com fos possible, però ara diuen que ho faran més endavant.

La situació, aquest cap de setmana, ha estat similar a l'anterior. A Manresa, Seven Seven ha estat obert fins a la 1 de la matinada, l'hora límit d'obertura dels bars. I és que els responsables del local manresà van demanar un canvi de llicència i, per tant, ara no han reobert el local com a discoteca sinó com a sala de copes. A l'interior, els clients hi troben taules i cadires a l'espai on abans es podia ballar, tot i que la música continua sent un element important de Seven Seven. També està obert el local que hi ha just al davant, el Casablanca, on hi va un públic més jove i molts hi van diumenge a la tarda.

Per altra banda, El Sielu no obre de moment i la Stroika tampoc, tot i que els seus responsables han dit que ho faran més endavant. Aquest local anunciarà aquesta setmana via xarxes socials quan serà la reobetura portes i amb quines condicions.

A Berga, el pub La General de moment tampoc obrirpa a curt termini, tot i que esperen fer-ho més endavant. I a Solsona, com la setmana passada, l'Sputnik i el Cova del Llop poden obrir fins a la 1 de la matinada perquè han demanat un canvi de llicència. Mentre que altres locals, com la Xelsa o el Black River mantenen la porta tancada.

A Catalunya, el sector de l'oci nocturn ha advertit que està en risc de desaparició si no reben ajudes en forma de subvencions i congelacions d'impostos per part de la Generalitat i el Govern espanyol. Els representants del sector de les discoteques de Barcelona deien clarament que al desembre podrien haver d'abaixar la persiana definitivament el 80% dels locals. El sector està decidit a demanar empara al Consell i al Parlament Europeu perquè l'Estat injecti diners a aquests negocis d'oci.