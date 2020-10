Els polítics de Lledoners, a l'expectativa de l'evolució dels indults

Un any després de la sentència del Tribunal Suprem que va condemnar a penes d'inhabilitació i presó diversos líders independentistes, els empresonats estan a l'expectativa de l'evolució del tercer grau, dels indults i de possibles iniciatives legislatives com el canvi de la sedició al Codi Penal o una llei d'amnistia que puguin accelerar la seva sortida de la presó. Després de gaudir d'alguns permisos, sortides gairebé diàries per fer voluntariat, treballar o cuidar de familiars gràcies a l'article 100.2, i fins i tot obtenir el tercer grau penitenciari, el Suprem va escapçar-ho tot al juliol i la pandèmia ha provocat que hagin d'estar tancats al seu mòdul durant gairebé tot el dia, excepte Carme Forcadell i la gironina Dolors Bassa, que encara tenen el tercer grau en vigor.