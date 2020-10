L'Azerbaidjan i Armènia porten al límit la treva a l'Alt Karabakh

L'Azerbaidjan i les forces d'ètnia armènia es van acusar mútuament ahir de llançar nous atacs a l'Alt Karabakh i els seus voltants, fet que augmenta la pressió sobre el fràgil alto el foc humanitari de dos dies de durada, que té l'objectiu de posar fi als intensos combats en aquest enclavament del Caucas.

Rússia, per la seva banda, que va negociar l'alto el foc, va reclamar a les dues parts en conflicte que el respectin, i Luxemburg va reiterar les crides de la Unió Europea perquè Turquia, un aliat de l'Azerbaidjan, hi faci més per assegurar el final de les hostilitats, que ja han causat la mort de centenars de persones, entre soldats i civils. Els combats estan sent vigilats molt de prop a l'estranger, sobretot pels països de la regió.