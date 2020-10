El Procicat aplica noves restriccions a 15 municipis del Vallès Occidental

El Procicat va aprovar ahir mesures especials per aplicar a 15 municipis del Vallès Occidental amb l'objectiu de reduir els contagis de covid-19. Aquest organisme, format pels departaments d'Interior i Salut, demana a la ciutadania d'aquests municipis que es quedin a casa tant com pugui, que redueixi al màxim l'activitat social i limiti els contactes.

També es redueix al 50% la capacitat a bars i restaurants i als actes religiosos. Aquests mesures són efectives a Sabadell, Terrassa, Badia del Vallès, Barberà del Vallès, Castellar del Vallès, Castell-bisbal, Cerdanyola del Vallès, Matadepera, Polinyà, Ripollet, Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat i Viladecavalls.

Les mesures entraran en vigor quan es publiquin al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) i s'aplicaran durant un període de 15 dies.

En aquests municipis, el Govern demana als ciutadans que es quedin a casa tant com puguin i que redueixin al màxim l'activitat social i limitin els contactes tant com sigui possible a les persones que integren el seu grup de convivència habitual. A més, l'executiu recorda que estan prohibides les reunions socials de més de sis persones.

Una de les mesures aprovades pel Procicat afecta el sector de la restauració. En concret, bars i restaurants hauran d'eliminar el consum en barra, que sempre s'haurà de fer en taula, i es limita la capacitat tant a l'interior com a l'exterior al 50%.

L'horari de tancament dels establiments serà la una de la matinada com a màxim i, sempre que sigui possible, es demana que s'utilitzi preferiblement serveis a domicili i comandes per emportar-se.

També es limita al 50% la capacitat als actes religiosos, com ara casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres.

Pel que fa a l'activitat comercial, s'haurà de dur a terme evitant qualsevol aglomeració i mantenint 1,5 metres de distància. La capacitat màxima permesa és l'equivalent a 2,5 metres quadrats per persona. En aquests quinze municipis es podran dur a terme activitats culturals però sempre amb una capacitat que no superi el 70% del total.