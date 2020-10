«Això ens acaba d'enfonsar. És desesperant perquè els deutes es van acumulant i no sé com ens en sortirem», manifestava ahir Pilar Garcia, copropietària de la cafeteria-restaurant Las Vegas de Manresa. Insistia que «hem fet totes les mesures d'higiene i tot, i no crec que hagin hagut de tancar bars perquè s'infectin. Nosaltres hem treballat des del primer dia i no ens hem contaminat. Hem estat treballant bé i no crec que siguem una font de contagi». Afegia que «a Manresa hi va haver un cas només i va ser molt al principi». Dit això, valorava com «indiscriminada» la mesura dictada ahir pel Govern.

Garcia no creu que les mesures d'ajuda anunciades puguin compensar el tancament. «Tenim molt gènere a les neveres. L'altre cop també ens va enganxar un cap de setmana i amb totes les neveres plenes. Ara hi tornem. A més a més, en un cap de setmana en què sempre treballem perquè hi ha la Fira Mediterrània i comptàvem omplir amb el personal que hi ha. Això ens talla per complet».

Com a únic punt positiu esmentava que, a causa del confinament, es van preparar molt per fer menjar per emportar-se «i és el que mantindrem».