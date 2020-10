Compartint el sentiment dels altres professionals amb qui va parlar ahir aquest diari, Isabel Santiago, encarregada de la Bodega Santo Domingo de Manresa, es dolia que «ara que començàvem a aixecar una mica el cap després del confinament, tornar a tancar quinze dies vol dir tornar a caure fins al fons. I no s'arreglarà en una setmana. Trigarem mesos a tornar a pujar», assegurava, perquè hi ha limitacions per la pandèmia i els caps de setmana no són tan potents com abans, a nivell de feina.

També com la resta, feia notar que en el seu cas han seguit fil per randa totes les mesures de seguretat. «La meitat de la capacitat, res a les barres... Hem tingut sort de tenir terrassa, però molts locals de Manresa no n'han tingut i aixecar el cap costa molt», es lamentava.

La sensació de sentir-se assenyalats injustament no la compartia. «Estem en una situació molt difícil. Està morint gent i crec que si prenen aquesta decisió és perquè no saben com fer-ho i tenen por, i sí que és cert, sigui per bé o per mal, que aquí s'ajunta la gent, tot i que no siguin més de sis».

Aquest establiment abaixarà la persiana perquè l'opció del menjar per emportar «no ens surt a compte».