Desconvoquen la vaga de metges de primària per l'avanç de la covid-19

El sindicat Metges de Catalunya ha desconvocat la vaga de metges d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut (ICS) davant l'agreujament de la pandèmia de la covid-19 per "anteposar" la cura de la salut de la població en la defensa de les seves reivindicacions.

Metges de Catalunya (MC) havia convocat quatre jornades de vaga, de les quals encara quedaven la de demà dijous i la de divendres, per exigir a l'ICS el compliment íntegre de l'acord de sortida de l'anterior vaga, de finals de 2018, així com l'increment de la plantilla mèdica i millorar les retribucions per retenir i captar el talent mèdic, entre d'altres reivindicacions.

MC ha decidit aquesta nit "aturar" les mobilitzacions i "ajornar" la vaga convocada als centres d'atenció primària de l'ICS entre els dies 13 i 16 davant l'empitjorament dels indicadors de la pandèmia de la Covid-19.

El sindicat assegura que ha pres aquesta decisió "en anteposar la cura de la salut de la població a la legítima i justa defensa de la millora de les condicions laborals i salarials del personal mèdic, el qual pateix, des de fa molts anys, una sobrecàrrega de treball asfixiant que fa saltar pels aires els més mínims estàndards de qualitat assistencial".

Metges de Catalunya ha volgut deixar clar que "no abandona les seves reivindicacions, sinó que només ajorna les mobilitzacions fins que la situació pandèmica millori a Catalunya".

"Els responsables sanitaris i la població en general han de saber -assegura el sindicat- que, si es manté l'actual procés de destrucció massiva de l'atenció primària, els facultatius, esgotats i sense les condicions adequades per a l'exercici professional, no podem atendre els problemes de salut dels nostres pacients".

Acusen l'ICS i el Departament de Salut de "menysprear" la professió mèdica i no atendre les seves reivindicacions en "negar-se a seure a negociar cap de les demandes plantejades per millorar l'atenció al pacient i les condicions laborals dels professionals".

MC assegura que seguirà treballant per evitar "el desmantellament del primer nivell assistencial i no ser còmplice de la negligència dels responsables sanitaris".