Els positius a les PCR gairebé es doblen en quinze dies

? La consellera de Salut, Alba Vergés, va voler conscienciar la població de la idoneïtat de les mesures i la seva necessitat actual. Vergés va explicar que fins fa dues setmanes es detectaven uns 7.000 positius cada set dies, amb un 6% de positius entre totes les PCR fetes, amb una situació més o menys estable. Ara s'ha passat a 12.000 positius. Per això ara cal endurir les mesures, sense arribar al confinament total de la primavera, ja que les xifres no són equiparables, va dir, però creu que si no es prenen ara es podria arribar a un confinament més dur aviat.