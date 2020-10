L'assassí de Brians que va clavar 29 ganivetades a un pres: «És un violador de nens, tranquils que ja és mort»

El jutjat d'instrucció 4 de Martorell ha acordat presó provisional per a l'intern que aquest dimarts en va matar un altre al pati del mòdul 3 de la presó de Brians 2, a Sant Esteve Sesrovires. El jutge pren la mesura per evitar que l'home pugui sortir en llibertat o amb algun permís per les anteriors condemnes d'assassinat i robatoris amb violència i intimidació que està complint. En el seu escrit, el jutge relata que l'intern va sorprendre el seu company de mòdul quan escoltava música al pati. Se li va apropar per darrere i li va clavar 29 ganivetades al coll, pit, tòrax, abdomen i cap. "Aquest és un proxeneta, un violador de nens, tranquils que ja és mort", va dir als funcionaris de presons que van intervenir.

La víctima, de 32 anys i de nacionalitat romanesa, estava condemnada per prostitució de menors i d'incapacitats i per violència masclista. Quan estava distret, l'agressor "se li va apropar per l'esquena i el va apunyalar de manera extremadament violenta", inclús amb la víctima immòbil a terra, segons relata l'auto de presó.

Quan els funcionaris de Brians van voler intervenir els va advertir en un primer moment que no s'apropessin: "Això no va amb vosaltres", els va dir, alhora que recordava la condició de violador de la víctima per justificar l'agressió. Finalment, però, l'home va llençar el ganivet a terra i es va entregar.

Els fets van ser enregistrat per les càmeres de seguretat, que demostrarien que entre víctima i agressor no hi va haver cap baralla prèvia i que l'assassinat va ser planificat. L'agressor s'enfronta ara a penes d'entre 15 i 25 anys de presó que s'afegirien a les que ja compleix actualment. La causa està oberta per assassinat amb traïdoria i acarnissament.