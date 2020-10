El sector protesta avui a Sant Jaume i demana ajornar a dilluns el tancament

El sector de la restauració participarà avui al migdia en una protesta a la plaça Sant Jaume de Barcelona en contra de la decisió del Govern de tancar bars i restaurants. La manifestació, que té el suport d'organitzacions com el Gremi de Restauració de Barcelona, la patronal de l'oci nocturn Fecalon i l'associació de bars i restaurants del col·lectiu LGTBI Acegal, pretén denunciar «l'arbitrarietat» de les mesures. Els restauradors es queixen que un nou tancament suposa un cop molt fort a nivell econòmic, que pot propiciar, a més, que l'oci derivi en espais privats on hi ha menys controls sanitaris. Ahir, la Federació catalana d'associacions d'activitats de restauració i musicals va demanar al Govern que la resolució de tancament de bars i restaurants no entrés en vigor fins dilluns que ve, en espera de la decisió que adopti el TSJC. L'ens argumenta que, a causa dels «errors comesos per la Generalitat» en el tràmit de ratificació per part del TSJC de les mesures per frenar la covid, «exigeixen» al Govern que aquestes mesures no entrin en vigor fins dilluns a les 9 h.