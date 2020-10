Activistes denuncien la «brutalitat» que pateix el bestiar espanyol en el seu viatge al Pròxim Orient

Organitzacions activistes pel benestar animal han denunciat avui el «maltractament i la brutalitat» que pateix el bestiar viu transportat des d'Espanya a l'Orient Mitjà des del transport dels ports de partida fins als escorxadors dels països de destinació, com el Líban.

Les oenagés han difós una investigació i material audiovisual, per insistir en la «tortura» i la «crueltat» en què es tracten els animals identificats com a espanyols als escorxadors del Líban, on són sacrificats sense atordiment.

S'adhereixen a l'informe Animals Internacional i Animal Welfare Foundation, en col·laboració amb Igualtat Animal i Compassion in World Farming.

«Durant els mesos d'estiu més de 346.000 bovins i ovins han sigut exportats a països de l'Orient Mitjà i el nord de l'Àfrica, on no hi ha lleis per protegir els animals del maltractament extrem abans i durant el sacrifici», segons les entitats.

Temperatures elevades



«Molts d'aquests viatges no haurien d'haver-se autoritzat perquè superaven les temperatures màximes establertes en la normativa europea», han afegit les mateixes fonts.

Han indicat que «als ports de Cartagena i Tarragona els operaris recorren a la violència per obligar els animals a moure's», i les pràctiques per al seu maneig «incompleixen» les regles de la Unió Europea (UE).

També han denunciat «l'estrès tèrmic» als camions i l'incompliment de la normativa europea i espanyola.

Les oenagés han assegurat que Espanya exporta molt bestiar per mar a l'Aràbia Saudita amb una temperatura molt elevada i han insinuat que, amb aquests enviaments, s'està ocupant el «forat» comercial que va deixar Austràlia, perquè va interrompre les seves vendes a causa que les autoritats saudites no acceptaven un sistema de garanties que inclou condicions de benestar animal.

D'altra banda, Líbia, una altra destinació del bestiar viu espanyol, «es troba immers en un conflicte armat, per això el benestar dels animals durant l'arribada als ports tampoc pot garantir-se».

«Hem trobat animals espanyols sent sacrificats a l'Orient Mitjà de formes que serien completament il·legals al país d'origen. Els animals espanyols mereixen una destinació molt millor que aquesta. Haurien de quedar-se a Espanya», ha remarcat Animals International, en un comunicat.

Recollida de firmes



A més, Igualtat Animal va promoure una petició dirigida a la Comissió Europea i al Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació reclamant la fi dels transports de llarga distància, que ja ha sigut firmada per més de 19.000 persones.

Les oenagés han remarcat que Espanya és líder europeu en l'exportació de bovins vius i ovins (en aquest últim cas, superada per Romania), amb un increment de les vendes del 28% el 2019, i que els enviaments «seran superiors el 2020», com a sortida comercial per compensar el descens del consum intern pel coronavirus.