Sánchez acusa Abascal d'odiar «Espanya tal com és» i demana al PP que voti 'no'

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha retret aquest dimecres al líder de Vox, Santiago Abascal, que hagi portat al Congrés una moció de censura que és pura "propaganda" que té com a únic objectiu "sembrar la discòrdia i l'odi entre espanyols" i "distreure les energies que hauríem de dedicar als autèntics problemes del nostre país". En la seva rèplica, ha acusat Abascal d'"odiar Espanya tal com és" i de ser "hereu del franquisme", ha defensat el diàleg amb Catalunya i també ha demanat "formalment" a Casado que voti 'no' a aquesta moció de censura per "deixar clar que la dreta no té res a veure amb la ultradreta espanyola".

El president espanyol ha pres la paraula després del discurs de prop de dues hores del líder de Vox. Sánchez ha afirmat que l'únic que s'ha pogut sentir del discurs d'Abascal "no va més enllà de l'insult i la desqualificació". "No hi ha hagut cap proposta. L'única proposta que li hem sentit és com s'ha de venir vestit a aquesta cambra, i després dirà que Vox no és feixisme, és elitisme", ha ironitzat.

Sánchez fins i tot ha definit Abascal com un deixeble del marxisme "de Groucho Marx" per plantejar la política com l'art de crear problemes allà on no n'hi ha. "Vostè s'està convertint en un virtuós" del marxisme, ha sentenciat abans de recordar que la iniciativa de la ultradreta no té cap aspiració més enllà de convertir el Congrés en un "plató" on Abascal és e protagonista.



Defensa el diàleg amb Catalunya



Contràriament al plantejament d'Abascal, Sánchez ha fet una defensa de la gestió de la crisi sanitària i també ha contraposat els esforços del seu govern per al diàleg amb Catalunya a les aspiracions de Vox. Ha defensat la necessitat de resoldre el conflicte per "retrobar-nos, tancar ferides i construir un futur junts". "No se m'acut tasca més noble i més patriòtica que deixar als nostres fills un país en concòrdia i el govern hi treballarà en els pròxims anys", ha sentenciat.

En aquest marc, ha acusat Abascal de pretendre "torpedinar" els consensos. "Ens volen dividir, provocar-nos, enfrontar-nos, i aquesta és l'autèntica raó, i no una altra, de la seva moció de censura". En tot cas, segons Sánchez, malgrat que Abascal hagi aprofitat les regles de la democràcia en favor seu, "ha mesurat malament les seves forces" perquè "no ha tingut en compte la força de la democràcia" i el fet que al Congrés "hi ha representada l'Espanya real".

El president espanyol també ha retret a Abascal que hagi dit que aquest govern és pitjor govern que els de Franco, que "es va iniciar amb Hitler" i "va donar un cop d'Estat a un govern legítim". "Vull recordar-li que malauradament el nostre país és el segon del món després de Cambotja amb un major numero de desapareguts", ha sentenciat, mentre Vox –ha recordat Sánchez- diu que el govern és "pitjor que el règim més corrupte de la història d'Espanya, que va saquejar el patrimoni nacional", ha dit.

En tot cas, segons Sánchez, més enllà de la "discòrdia" i els "insults" Vox no té "cap proposta per a Espanya". "Vostè no té bones solucions per als problemes dels espanyols i té solucions fatals per al que no són problemes dels espanyols", ha sentenciat. En aquest sentit li ha recordat que Vox va votar en contra de l'estat d'alarma en el pitjor moment i fins i tot va presentar un recurs al Tribunal Constitucional.

El president espanyol ha aprofitat el debat per destacar la gestió del govern espanyol de la pandèmia des de la "cogovernança" i la "concòrdia" amb les comunitats autònomes i el "diàleg social". Ha defensat el fet que el seu govern hagi aprovat un endeutament de l'Estat per "protegir les empreses" i els treballadors, per donar ajudes als sectors afectats i per suavitzar l'impacte de la crisi sanitària a l'economia.

"En un moment en què molts sectors ho estaven passant malament no van volen donar suport al seu país i van abandonar les tasques de la comissió parlamentària de la reconstrucció", ha dit, i per tant "s'han desentès dels problemes reals dels espanyols".

Sánchez fins i tot ha entrat en el cos a cos amb Abascal recordant que aquest qualificava de "pagueta" l'Ingrés Mínim Vital després de rebre 82.000 euros de sou anual del "xiringuito" públic en què treballava a la Fundació per la Mecenatge i Patrocini Social. "Es creu que pot gestionar Espanya quan no va ser capaç d'aconseguir ni un sol euro de patrocini per a aquesta funció", ha dit.



"Vostè odia Espanya tal com és"

El president espanyol també ha retret a Abascal que no entengui una Espanya diferent a la que ell planteja. "Vostè odia Espanya tal com és" i "ha amenaçat empresonar centenars de milers de catalans, assetjar les llengües oficials i acabar amb l'estat autonòmic, és a dir amb el cor del pacte constitucional". "Vostès són hereus de la ultradreta, i no són constitucionalistes, proven d'aprofitar-se de la Constitució, que és una cosa ben diferent", ha afirmat. Per això, ha dit, aprofiten la Constitució per "muntar una maniobra política estèril". "Amb el seu pensament li puc garantir que la Constitució de 1978 no hagués pogut ser possible", ha dit.

"Sento dir-li que tinc una mala notícia per a vostè, el camí que va emprendre Espanya fa 40 anys no té marxa enrere", ha dit Sánchez, i "vostès no la poden parar, arriben tard". "Nosaltres defensem un país on vostès hi tenen cabuda, però en el seu no hi caben el 50% dels espanyols" ha conclòs, perquè "Al seu projecte només hi ha odi, còlera i res més".

Sánchez ha tancat el discurs demanant als ciutadans que tenen posicions conservadores "que no abandonin les idees ni renunciïn als arguments, que es mantinguin al debat constructiu i no creuin la línia ni juguin amb foc, i que construeixin la seva alternativa des del respecte i la racionalitat".



Demana al PP que voti 'no'

En el seu tram final de discurs, Sánchez també ha demanat al PP que no cedeixi davant Vox, perquè "com més ho facin més els diran 'dreteta cobarda". Per això li ha demanat formalment a Casado que voti 'no' a aquesta moció de censura i "deixi clar que la dreta no té res a veure amb la ultradreta espanyola" perquè "no n'hi ha prou amb abstenir-se". Li ha retret que hagi "difamat" el país comprant el marc de Vox sobre el fet que aquest és un govern il·legítim on no es respecta l'estat de dret.