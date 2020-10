El Govern acorda demanar l'estat d'alarma per poder aplicar el toc de queda

La Generalitat ha acordat aquest divendres demanar al govern espanyol que apliqui l'estat d'alarma per poder establir el toc de queda, segons han confirmat fonts del Govern a l'ACN. El Govern ho ha decidit en un consell executiu extraordinari aquest divendres a la tarda per poder afrontar així la segona onada de la covid-19. Tot i aquesta petició, l'executiu vol mantenir les seves competències. El vicepresident amb funcions de president, Pere Aragonès, i la portaveu del Govern, Meritxell Budó, compareixeran en roda de premsa aquest divendres a la tarda per informar-ne.

Tot plegat, després que altres comunitats, com el País Basc, Astúries i Extremadura ja ho hagin demanat a Pedro Sánchez.