Torra va oferir a Mitjà d'entrar al Govern amb «rang de conseller»

L'investigador Oriol Mitjà va assegurar ahir que l'expresident de la Generalitat Quim Torra li va oferir entrar al Govern «amb rang de conseller» amb capacitat executiva i competències en Salut però que ERC no hi estava d'acord. En declaracions a Catalunya Ràdio, va dir que va demanar el màxim suport «per poder actuar de forma neutra» i que volia tenir «competències limitades en el temps». Mitjà va afegir que quan va posar-se en contacte amb el vicepresident, Pere Aragonès, aquest «va declinar» la seva voluntat d'ajudar i li va dir que les competències ja les tenia el departament de Salut i que existien mecanismes de presa de decisió. Mitjà va afegir que va declinar l'oferiment perquè «no hi havia les condicions mínimes» de «neutralitat política».

Mitjà va defensar que no ha simpatitzat mai amb cap força política i que per això va dir a Torra que s'havia de garantir la neutralitat política i que el seu càrrec fos limitat en el temps i vinculat directament al control de la pandèmia. Mitjà va lamentar que en moments de crisi, «no es va saber arribar a acords que poguessin desbloquejar la creació d'un comissionat» liderat per ell mateix o altres científics.

Finalment, l'investigador es va comprometre a escriure el pla per guiar sobre les mesures que s'havien de prendre per controlar la pandèmia, juntament amb altres científics, i que van entregar al Govern. Mitjà va lamentar, però, que aquell document va passar per Salut i «van rebaixar totes les expectatives». «Passats sis mesos he pensat que era adient denunciar que no s'ha implementat cap d'aquestes mesures», va asseverar. Per exemple, les eines de traçabilitat, l'ampliació dels llocs on fer testos i l'ús dels d'antígens.

Mitjà va assegurar que l'abril ja hi havia disponibles els primers testos d'antígens i que ell mateix va proposar-ne l'ús, però Salut va contestar que no tenien prou fiabilitat. Mitjà va defensar que ja hi havia estudis que avalaven una bona fiabilitat i ha assegurat que aquesta ara ja és molt alta, per la qual cosa va reclamar a Salut «que compri milions de testos d'antígens» i que els posi a disposició dels ciutadans.