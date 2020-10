La CUP i l'esquerra independentista criden a mobilitzar-se dilluns a les 20 hores contra el toc de queda

La CUP i altres organitzacions de l'esquerra independentista han convocat mobilitzacions per dilluns contra el toc de queda i la "privació de drets". La convocatòria que estan distribuint per xarxes situa concentracions a les vuit del vespre a "diversos punts dels Països Catalans" que encara no concreten. Els cupaires critiquen que la solució passi ara per "policia al carrer per vigilar els horaris" en comptes d'enfortir la sanitat, l'educació pública o suspendre els lloguers. La convocatòria la signen la CUP, Alerta Solidària, Arran, COS, Endavant i el SEPC. Tot plegat, després que el Govern hagi informat que el toc de queda a Catalunya serà entre les 22 hores i les 6 hores i que entrarà en vigor aquest diumenge a la nit.