Ábalos: «Indults?, tot gest de normalització ha de ser ben rebut»

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, va assegurar sobre els indults en tràmit dels dirigents condemnats per l'1-O que «tots els gestos que es facin per normalitzar i afavorir la convivència a Catalunya han de ser ben rebuts».

En una entrevista a El Periódico, el ministre va defensar que «tornar al camí de la política com una via per a la resolució dels conflictes exigeix judicialitzar al mínim».

«Són mesures que restableixen i normalitzen les situacions», va explicar el ministre José Luis Ábalos, que va assenyalar que es compromet a estar sempre del costat de les polítiques de pacificació i convivència, tot i que va advertir que la gestió queda en mans del ministre de Justícia, Juan Carlos Campo.

Així mateix, Ábalos va assegurar que «el Govern central és procliu a generar un marc de normalització, de tranquil·litat per a Catalunya, que porti totes les dificultats d'ordre polític a l'àmbit del diàleg, de la convivència i de la normalitat, i no de la judicialització, que és la via per la qual altres opten».

En aquest sentit, la portaveu dels populars al Congrés, Cuca Gamarra, va criticar José Luis Ábalos, tot acusant-lo de «negociar presos per pressupostos». «No només promouen indignes indults i reformes del Codi Penal per a delictes de sedició, sinó que també demanen als espanyols que aplaudim els seus gestos», va etzibar Gamarra en una piulada a Twitter.

Per part seva, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, va defensar que calen nous lideratges en l'independentisme i va afirmar que dirigents com el líder d'ERC, Oriol Junqueras, i l'expresident de la Generalitat de Catalunya Artur Mas han de «deixar pas» a noves figures. «Necessitem nous lideratges i aquesta necessitat no vol dir prescindir dels existents, també es poden complementar», va asse-nyalar en una entrevista a TV3.