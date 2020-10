Els casos de Berga i de Puig-reig situen al Berguedà el focus de la Catalunya Central

Els casos positius de Puig-reig tenen molta incidència en el conjunt de dades de la comarca del Berguedà, per la qual cosa la diferència entre les taxes de casos positius amb la prova PCR de la setmana passada i de l'anterior indiquen que aquesta zona seria la que tindria la pitjor situació a hores d'ara. Aquest balanç de la taxa de PCR per 100.000 habitants de les dues setmanes diu que al Berguedà hi ha hagut un creixement de 657,40 punts.

La quantitat de xifres amb les quals es treballa, tant des de la Generalitat com des d'altres administracions, fa difícil establir els termes de comparació. Però, en tot cas, les tendències de les unes i les altres coincideixen. A Puig-reig, amb molts casos detectats en dues residències, però també amb un nivell d'infectats considerable en altres entorns, s'ha iniciat una setmana amb uns nivells de taxa altíssims.

Osona és la comarca amb més casos (889), però com que ve d'unes dades ja molt altes de setmanes anteriors, la diferència entre taxes no és tan important. El Bages la segueix en xifres absolutes, amb 423 casos, i un augment de 100 positius en una setmana, però la variació en set dies no ha estat gaire important. El Moianès té una alta incidència, però el nombre de casos, 65, és menor.

Les poblacions amb molt pocs habitants tenen nivells molt elevats en les seves taxes quan es passa d'un o cap cas a tenir-ne 2, 3 o 4, segons els casos. Però aquestes taxes preocupen relativament poc els gestors sanitaris.

D'altres, en canvi, poden fins i tot tenir un balanç menys negatiu, com ara Manresa, però els 167 casos són una preocupació. Més incidència, encara que la xifra absoluta de casos sigui menor, té la ciutat de Berga (108 casos). Aquesta també és una xifra que està condicionada per l'alta incidència a la residència de Sant Bernabé. Igualada, que va ser la ciutat on es va viure el primer gran problema a l'inici de la pandèmia, ara té gairebé un centenar de casos i en la darrera setmana han augmentat. A Solsona, hi ha una certa estabilitat.