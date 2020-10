El Congrés estudia un calendari de tramitació que permeti aprovar els comptes el gener de l'any que ve

La Junta de Portaveus del Congrés va començar a estudiar ahir un calendari de tramitació del projecte pressupostari del Govern que escurçaria els terminis i permetria aprovar els comptes al gener. Fonts parlamentàries van informar a Efe que la mesa es tornarà a reunir avui per qualificar l'avantprojecte del Govern, les línies mestres del qual van avançar ahir al matí el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, i el vicepresident segon, Pablo Iglesias.

Això suposa que el Govern desgranarà abans els detalls del projecte pressupostari, previsiblement després de la sessió del ple previst per a avui, van apuntar fonts governamentals.

Després d'això, el Congrés activarà el procediment que el reglament reserva per al projecte pressupostari. Procediment que rep el tràmit legislatiu comú, és a dir, presa en consideració en ple, pas per comissió i posterior aprovació de dictamen també pel ple. A continuació, va al Senat.

Els pressupostos tenen preferència en la seva tramitació, la qual cosa significa que al Congrés no hi haurà cap altra norma en procés. Els portaveus dels grups, així com els components de la mesa, van analitzar ahir una proposta de calendari amb els terminis més breus, van confirmar a Efe fonts parlamentàries.