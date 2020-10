El Govern suprimeix el toc de queda i el deixa en mans de les comunitats

El Consell de Ministres va sol·licitar ahir al Congrés a través d'un decret la pròrroga per espai de sis mesos de l'estat d'alarma, en el qual ha suprimit els articles relatius a la restricció de la mobilitat nocturna perquè ho decideixi cada comunitat autònoma.

Ho va afirmar la portaveu de l'Executiu i ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, en la roda de premsa posterior al Consell d'aquest dimarts, en la qual va concretar que es tracta dels articles 9 i 10 del decret de l'estat d'alarma, que preveia aquesta restricció entre les 23.00 i les 6.00 hores. En el decret d'estat d'alarma de diumenge, el Govern imposava l'obligatorietat a totes les comunitats, excepte Canàries, d'establir aquestes restriccions a la mobilitat, i els donava marge de moure la franja en una hora. Aquesta mesura és obligatòria durant els quinze dies que dura el decret de diumenge, i a partir del 9 de novembre seran els presidents autonòmics els que decidiran aquesta mesura. Així, quedarà a criteri de cada «autoritat competent delegada», és a dir, dels presidents autonòmics, quines són les limitacions de mobilitat que s'han d'establir en els seus ter-ritoris.

El que pretén el Govern, va dir la portaveu, és «donar una empara constitucional» a les mesures que aniran aplicant les autonomies, «sempre en funció de dades epidemiològiques», i superar la segona onada de la pandèmia del coronavirus.

Montero va reconèixer el cansament de la ciutadania, però va considerar «imprescindible» que compleixi les recomanacions establertes per les autoritats sanitàries.

D'altra banda, la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso (PP), està estudiant la possibilitat de tancar la Comunitat de Madrid per Tots Sants i prendrà la decisió com a màxim avui, encara que considera que «tal com està ara mateix el virus» la regió podria continuar oberta.

En canvi, el vicepresident madrileny, Ignacio Aguado (Cs), no té dubtes sobre aquest tema i va demanar el tancament davant aquest cap de setmana llarg, del 31 d'octubre al 2 de novembre, ja que considera essencial restringir la mobilitat per rebaixar la corba de contagis i arribar a Nadal «amb esperança i expectatives».