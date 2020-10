Josep Lluís Alay diu que l'investiguen per haver cobrat una factura com a assessor en un simposi celebrat a Suïssa

El director de l'oficina de Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay, ha quedat en llibertat amb càrrecs després de ser detingut quan sortia en cotxe de casa seva i traslladat a la caserna de la Guàrdia Civil a la Travessera de Gràcia de Barcelona. Segons ell, l'investiguen per malversació per haver cobrat una factura com a assessor en un simposi del Fòrum Internacional de Crans Montana (Suïssa) el 2017.

Segons el mateix Alay a RAC1, en aquell fòrum va organitzar una conferència sobre relacions comercials entre Àsia, Amèrica i Europa. Alay és expert en relacions internacionals, i ha aconseguit que aquest fòrum convidi el president Puigdemont els últims dos anys. De fet, segons ell, una de les sospites que han dut la Guàrdia Civil a investigar aquesta factura ha estat les declaracions de l'exministre d'Exteriors Josep Borrell criticant els organitzadors del fòrum per convidar l'expresident català.

Per la seva banda, David Madí, excàrrec de CDC, hauria estat conduit des de la seva casa de Sant Quirze del Vallès fins la seu de l'empresa Aigües de Catalunya, que dirigeix, al Passeig de Gràcia de Barcelona.

Un altre arrestat és el president de la Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes, Xavier Vinyals. L'advocat de la plataforma, Sergi Blàzquez, ha explicat que la Guàrdia Civil té previst escorcollar quatre despatxos a la seu: el d'administració, dos de material esportiu i un altre. Els agents s'enduen documentació, la majoria de la qual són sobre subvencions validades per la Generalitat i ja s'havia presentat al Consell Català de l'Esport. També s'han endut una felicitació de Nadal del secretari general de l'Esport a Vinyals.

També han estan detinguts la resta d'investigats pel jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona, entre els quals hi ha els empresaris igualadins Oriol Soler, Toni Fusté i Roc Aguilera; Xavier Vendrell, exalt càrrec d'ERC; Jordi Serra, interventor de Presidència durant el mandat de Puigdemont; Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar; Pilar Contreras, directora general de centres privats i concertats de la Generalitat; i Marta Molina, també vinculada a ERC i professora d'institut.