El Kursaal suspèn onze espectacles i busca noves dates per reprogramar

Ni el gran muntatge sallentí de Flotados XL per celebrar avui els 5.000 dies de la reobertura del teatre Kursaal ni cap altre espectacle durant els propers quinze dies. L'activitat escènica al teatre Kursaal, Conservatori i Plana de l'Om de Manresa queda aturada fins al dissabte 14 de novembre, en compliment de les noves restriccions que entraran en vigor avui. I ara? Tornar a buscar una nova data, si és possible, per a la desena d'espectacles que es veuen afectats per aquestes mesures, o donar-los definitivament per cancel·lats. La història es repeteix.

Jordi Basomba, gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) expressava ahir la indignació del sector, sobretot per la forma: «podem pensar que tancar els teatres és una mesura adequada per contenir el virus, no tinc coneixements mèdics per afirmar-ho o negar-ho, però no és de rebut que, de nou i amb les mesures de fa sis dies, escurçant horaris, decideixin tancar d'un dia per a un altre. És tenir molt poc respecte, en aquest cas pel nostre sector, quan fa quatre dies la cultura era un bé essencial i la consellera explicava que en els teatres no s'havia detectat cap cas». Per a Basomba, la manera de comunicar del Govern «és un desastre, és per emprenyar-te» i lamentava «la falta de professionalitat política» alhora que dubtava del termini de 15 dies: «no ens podem creure cap data i tots ja tenim al cap que les dues setmanes s'acabaran convertint en un mes». Una «incertesa que no ajuda gens. Reprogramem per al 14 o ens esperem a què ens ho comuniquin el 13?», es demanava.

Als teatres manresans, la suspensió d'activitat en aquests 15 dies a partir d'avui afecten a onze espectacles, tres aquest cap de setmana i tres més que ja s'havien reubicat, provinents de la programació del primer semestre (El Kanka, Dani Nel·lo i El Rey Lear). Així mateix s'ajorna la promoció del 50% de descompte amb motiu dels 5.000 dies del Kursaal i, també, es veu afectada la projecció del Documental del Mes (amb el documental Robots el 5 de novembre), organitzada conjuntament amb CineClub Manresa que també suspèn la programació.



Espectacles suspesos

Flotados XL de David Moreno i Cristina Calleja (avui); Que bèstia! de Tortell Poltrona (diumenge); Beethoven, el cant dels pobles amb Kallias Ensemble (diumenge); Trama de Roser López-Espinosa (6 de novembre); La princesa en texans, de la Cia Sgratta. Imagina't (7 de novembre); El Kanka Gira Payaso (7 de novembre); Arnau Morell i Spawn Quintet. 3/4 de Música (7 de novembre); Dani Nel·lo. Gust de Jazz (8 de novembre); Emili Vendrell, la veu del poble (11 de novembre); Rey Lear de la companyia Atalaya (12 de novembre) i Blaumut, que presentava en acústic 0001 (13 de novembre).