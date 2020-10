Els serveis jurídics de l'Eurocambra avalen reactivar el suplicatori contra Puigdemont de forma semipresencial

Els serveis jurídics de l'Eurocambra avalen que es reactivi el procés de suplicatori contra els eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí de manera semipresencial. Després que el procés quedés paralitzat per les dificultats per realitzar les vistes, que s'han de fer a porta tancada per garantir la confidencialitat del procediment, ara els serveis jurídics de l'Eurocambra apunten que també es pot complir aquesta confidencialitat de forma telemàtica, segons apunten a l'ACN fonts del Comitè d'Afers Legals, que està presidit per Ciutadans. Amb l'aval dels serveis jurídics, el procés contra els tres eurodiputats sobre els quals pesa una euroordre es podria reactivar quan ho decidís el Comitè d'Afers Legals.

Davant la paralització del procés contra els tres eurodiputats per decidir si se'ls aixeca o no la immunitat parlamentària, l'eurodiputat de Ciutadans i president del Comitè d'Afers Legals, Adrián Vázquez, va preguntar als serveis legals de l'Eurocambra si amb l'actual sistema "híbrid" de treball a la cambra, que permet combinar l'assistència presencial i a distància, es pot garantir la confidencialitat exigida per celebrar les audiències dels suplicatoris.