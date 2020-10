El Tribunal de Comptes de la UE alerta que no hi ha joves a les institucions

El Tribunal de Comptes de la UE ha alertat de la manca de contractació de joves a les institucions de la Unió Europea. Els auditors van assegurar ahir que l'Oficina Europea de Selecció de Personal, l'EPSO, no atreu prou joves professionals per entrar a la carrera de la UE i que els candidats menors de 35 anys estan disminuint. «La contractació de persones amb experiència per a llocs de treball d'inici de carrera pot anar en detriment de la composició per edats del personal», avisen. L'EPSO també atreu desproporcionadament candidats establerts a Brussel·les o Luxemburg, molts d'ells ja vinculats a l'entramat institucional. Això dificulta la diversitat «geogràfica i socioeconòmica» a les institucions, diuen els auditors. D'altra banda, l'auditoria de l'EPSO també ha revelat que el procés de selecció és poc «eficient i eficaç» per contractar especialistes. En concret, el Tribunal de Comptes creu que l'EPSO no atrau els candidats oportuns.