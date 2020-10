Les benzineres i els accessos de Puigcerdà viuen una allau de francesos i segons residents

«Va ser una barbaritat». Així definia una treballadora de la benzinera Armengol-Morales de Puigcerdà la situació que es va viure aquest dijous a les estacions d'autoservei de la Cerdanya. «No només van venir a omplir el dipòsit, sinó que també van comprar tabac, begudes... hi va haver molts més francesos del que és habitual», exposa. «Hi va haver un augment molt important. Hi ha altres dies que venen en massa, però com el que va passar dijous, jo no ho havia vist mai», explica un treballador de la gasolinera Autoservei Puigcerdà. Aquest divendres, els dos treballadors coincidien a apuntar que la situació s'havia normalitzat completament. «Avui està tranquil, hi ha la gent del poble, i com sempre, algun francès també hi ha, però res a veure amb el que es va viure ahir», diu el treballador d'Autoservei Puigcerdà.

A més dels ciutadans francesos que van aprofitar per creuar la frontera, dijous a la tarda i vespre per aprovisionar-se a un preu més baix, nombrosos segons residents van omplir les cases esquivant la restricció de la mobilitat.

D'aquesta manera, la comarca va veure lleugerament alterat el seu ritme habitual amb les entrades de Puigcerdà plenes de cotxes, així com també els centres comercials, que van registrar cues des de primera hora del capvespre. Si bé no es va registrar una arribada en massa com en altres caps de setmana de dates assenyalades, els carrers de Puigcerdà i altres pobles de la Cerdanya van evidenciar una major presència de veïns aquest dijous abans de l'entrada en vigor de les restriccions aplicades pel Govern.

El gruix d'aquests segons residents hauran de posposar el retorn als domicilis habituals a dilluns a les 06.00 h si volen esquivar els controls policials.