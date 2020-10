L'Eurocambra estudia reprendre els suplicatoris de JxCat de forma semipresencial

Els suplicatoris sobre la immunitat parlamentària dels tres eurodiputats de JxCat podrien reprendre en les pròximes setmanes gràcies a una nova proposta dels serveis jurídics de l'Eurocambra, que planteja que els diputats afectats poguessin participar en les audiències des del seu domicili.

Els suplicatoris sobre la immunitat parlamentària de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí s'han mantingut de moment en pausa a causa de les condicions de treball que imposa la pandèmia, ja que no s'han pogut celebrar les compareixences a porta tancada dels diputats afectats, necessàries per elaborar l'informe final.

Per tractar-se d'un procés parlamentari en el qual s'aborden els drets fonamentals d'un diputat, el reglament de l'Eurocambra exigeix «presencialitat» i absoluta confidencialitat, a més d'un vot secret, uns extrems que fins ara no han pogut donar-se per l'actual crisi sanitària.