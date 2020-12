Salut gestionarà directament el rastreig de contactes de positius

El Departament de Salut de la Generalitat finalitzarà el contracte amb Ferrovial el proper 31 de gener, i contractarà directament de 450 a 750 professionals per fer les tasques de seguiment telefònic de la covid-19, segons va anunciar ahir la consellera de Salut, Alba Vergés. L'Agència de Salut Pública de Catalunya dirigirà directament el seguiment amb un pressupost d'uns 19 milions d'euros. Els nous rastrejadors no només trucaran contactes estrets, sinó que posaran en agenda les seves proves diagnòstiques, alliberant de feina a l'atenció primària, i faran un cribratge de «salut emocional» per derivar qui ho necessiti als psicòlegs del 061, o identificar necessitats socials per complir bé les quarantenes.

Es tracta de fer uns rastrejos «més àgils i amb tasques més individualitzades per seguir les cadenes de transmissió». Un cop desplegat, la consellera ha assegurat que hi haurà més de 3.000 persones dedicades al rastreig de casos covid a Catalunya. Fins ara, es trucava als contactes estrets des d'un ´call center' que gestionava Ferroser, filial de Ferrovial.

No es tracta d'un trencament de contracte sinó de la finalització del mateix fent us d'una clàusula que preveia que en el moment d'inici de la campanya de la vacunació es pogués posar punt i final al contracte.