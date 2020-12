L'any acaba amb 1.500 morts a causa del coronavirus a les nostres comarques

Mil cinc-cents morts per covid-19 sumen les comarques del Bages, l'Anoia, el Berguedà, el Moianès, l'Alt Urgell, la Cerdanya i el Solsonès.

Fins al 29 de desembre eren 1.472 i cal recordar que el Berguedà, l'Anoia i el Bages lideren el rànquing de mortalitat per cada mil habitants de l'epidèmia.

Amb xifres absolutes n'hi ha hagut 646 al Bages, 544 a l'Anoia, 188 al Berguedà, 38 al Moianès, 25 a l'Alt Urgell, 18 a la Cerdanya i 13 al Solsonès.

Amb xifres relatives, quan s'ha fet la comparativa de la mortalitat el Berguedà encapçalava el rànquing amb cinc morts per cada mil habitants; l'Anoia era la tercera comarca i el Bages la quarta (vegeu diari del 4 de desembre).

Hores d'ara, l'única comarca de l'àmbit de cobertura de Regió7 que està per sota de la mitjana catalana en risc de rebrot (328) i velocitat de transmissió (1,03) és el Solsonès amb valors de 154 i 0,97, respectivament.

La Cerdanya, l'Alt Urgell, el Berguedà, el Moianès, el Bages i l'Anoia superen la mitjana catalana en risc de rebrot. A més, l'Alt Urgell, el Berguedà, el Moianès, el Bages i l'Anoia també superen la mitjana en velocitat de contagi.

La Cerdanya continua encapçalant el rànquing comarcal de risc de rebrot amb 2.032 punts. L'altra cara de la moneda és que es troba per sota de la mitjana catalana en velocitat de contagi, amb un índex de 0,90, el que indica que ja ha passat el pitjor de la punta d'afectació. Més dades negatives: el Moianès encapçala el rànquing de velocitat de contagi amb un índex de 2,41. Al Bages, el risc de rebrot baixa per segon dia consecutiu, però es manté a uns nivells elevats amb 494 punts i una velocitat de contagi d'1,14. A Manresa els valors són encara més elevats: 661 i 1,16. A més, Manresa continua sent la ciutat catalana de més de 50.000 habitants amb el risc de rebrot més elevat.