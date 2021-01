«Altres anys teníem més de 20 convidats i aquest cop som nosaltres i els fills»

L'Èlia i el Guiu Castro, dos germans bessons de Berga, solien recitar un poema de Nadal als amics dels seus pares. Cristina Farràs i Josep Castro, durant 12 anys, van reunir unes 30 persones al menjador de casa, i van convertir aquest sopar en tota una tradició per a les seves amistats. Però aquest Cap d'Any només va menjar a taula la família. Els trobaven a faltar i per aquest motiu van enviar molts missatges de WhatsApp. «Hem gravat els nens recitant el poema i els hi hem enviat», explicava Farràs. «Solem més ser més de 20 persones a casa aquest dia i amb les restriccions ens era impossible dir qui podia venir o no fins arribar a les 10 permeses. Hem optat per no fer el sopar aquest any», afegeix.