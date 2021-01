Ernest Maragall carrega contra Illa per «abusar» de les referències al llegat del seu germà Pasqual

El president del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, ha carregat durament contra el ministre de Sanitat i candidat socialista a la presidència de les eleccions del 14-F, Salvador Illa. Ho ha fet a través de Twitter, considerant que està "abusant" de les referències al llegat del seu germà Pasqual Maragall, qui va ser exalcalde de Barcelona i expresident de la Generalitat. En més d'una ocasió, Illa ha subratllat la necessitat de tenir un "nou president socialista" com van ser-ho José Montilla o Pasqual Maragall. En la compareixença d'aquest diumenge, s'hi ha tornat a referir, afegint que cal apostar per fer una "política de diàleg i de consens".

Al cap d'unes hores ha estat Ernest Maragall qui ha reaccionat amb duresa a través de les xarxes socials. "Fa anys que respecto amb el meu silenci el llegat polític de Pasqual Maragall, patrimoni del país i de ningú en particular" ha explicat, "quan escolto al senyor Illa usar i abusar de la seva referència, em revolto, però no em sorprenc". Maragall ha acabat demanant a "qui representi" el PSC a "callar per sempre" sobre el seu germà Pasqual.