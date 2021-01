Un intent de robatori a Vilobí acaba amb un lladre ferit d'un tret

Un presumpte intent de robatori a Vilobí d'Onyar va acabar ahir amb un dels presumptes lladres ferits per un tret que li va disparar, a la cama, un dels amos de la casa. Arran d'això, la resta d'assaltants van fugir del lloc en cotxe. L'home que va resultar ferit va ingressar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, i no es temia per la seva vida. Els Mossos d'Esquadra estan investigant els fets i treballen en la identificació de la resta d'assaltants. El fill del propietari de la casa també va resultar ferit amb una falç molt petita -li van haver de posar quatre punts- per un dels lladres que va assaltar la casa.

Els fets van tenir lloc a la matinada quan un grup d'homes va entrar en una casa de la urbanització Cal Ferrer i Pagès de Vilobí d'Onyar. Els propietaris de la casa estaven dormint i els lladres els van intimidar amb una arma blanca.

En aquell moment, l'amo va agafar una escopeta que tenia a casa i va disparar contra un dels lladres, i el va ferir a la cama. L'home té llicència d'armes i és un caçador habitual. La resta de lladres va fugir amb un cotxe mentre que la família va trucar al 112 cap a dos quarts de sis del matí per alertar de la situació, i els Mossos d'Esquadra, la Policia Local i el SEM es van desplaçar fins al lloc dels fets.