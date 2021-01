Iceta revela que hi va haver primàries al PSC però ningú s'hi va presentar

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va revelar ahir que el PSC va obrir un procés de primàries el passat mes de desembre per a triar el seu candidat a Presidència de la Generalitat, però que, en no presentar-se ningú, l'Executiva del partit va proposar el ministre de Sanitat, Salvador Illa, per unanimitat.

En una entrevista a TVE, Iceta va explicar que el PSC va obrir un «breu» termini per a la presentació de candidatures però «no es va presentar ningú», i va haver de ser la Comissió Executiva del PSC la que va fer la proposta d'Illa, que finalment va aprovar el Consell Nacional.

«Els procediments interns dels partits a vegades potser no gaudeixen de la publicitat, de la transparència i del coneixement general, però tots els membres del Comité Nacional i totes les agrupacions de partit van rebre una circular on s'explicava el procediment, però ningú va fer el menor moviment», va assenyalar.

En aquest punt, el dirigent socialista català va destacar que si hi hagués hagut un aspirant diferent a ell, com a primer secretari del PSC, el partit hauria d'haver celebrat les primàries i aleshores «potser Illa» hauria hagut de participar en el procés.

Ara bé, va insistir que com que «ningú es va presentar» va ser l'Executiva del partit, com estableixen els estatuts, la que va fer la proposta d'Illa.