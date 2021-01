Illa avisa que tenim setmanes dures al davant i diu que «el millor regal és cuidar-nos»

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va aprofitar ahir la festivitat de Reis per recordar que «el millor regal és cuidar-nos, després d'advertir que «queden al davant setmanes dures». Per això, va animar a mantenir les mesures de prevenció per frenar els contagis de coronavirus. Illa ho va dir al seu compte de Twitter, on va escriure: «Queden per davant setmanes dures. Mantenir les mesures de prevenció és fonamental per a afrontar-les. Entre tots podem aconseguir-ho i no oblidis que #ElMejorRegaloEsCuidarnos. Cui- da't per a cuidar als altres».

La secretària d'Estat de Sanitat, Silvia Cazón, va dir ahir que amb els «instruments actuals» és possible evitar un confinament total com el de la primavera,