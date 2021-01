L'OMS registra 84,7 milions de casos de covid al món, amb 1,85 milions de morts

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) va registrar ahir 542.000 nous casos globals de covid-19, que eleven el total de contagis a 84,7 milions, a l'espera que es confirmi aquest cap de setmana si el temut repunt postnadalenc a Occident finalment es produeix o no. La xifra de casos diaris suposa una quarta jornada de descensos en els contagis per jornada, que convida a l'optimisme ara que més d'una trentena de països han iniciat les campanyes de vacunació. L'OMS també va notificar 8.700 noves defuncions en les últimes 24 hores per covid-19, i total es manté en 1,85 milions. Amèrica, la regió més afectada, suma 37 milions de contagis i 882.000 morts, mentre que Europa acumula 27 milions de casos i 596.000 morts en un any de pandèmia. En cap dels dos continents la corba de contagis es mostra clarament en ascens en els últims dies: la pitjor xifra a Amèrica va ser el 20 de desembre, quan es van registrar allí més de mig milió de casos, i la més alta a Europa va ser el 8 de novembre (340.000).