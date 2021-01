El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les rebutja l'extradició de l'exconseller Lluís Puig

El Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les ha rebutjat l'extradició de l'exconseller de Cultura, Lluís Puig. Segons han avançat el mateix Lluís Puig, aquest tribunal de segona instància ha denegat el recurs de la fiscalia belga contra la negativa de la Cambra del Consell, tribunal de primera instància, a entregar Puig a l'estat espanyol per un delicte de malversació vinculat al cas de l'1-O. "No hi ha extradició", ha dit Puig en una piulada aquest dijous. La fiscalia té 24 hores per presentar un últim recurs possible davant del Tribunal de Cassació que examinaria si el procés judicial a Bèlgica ha estat correcte. Aquest últim pas es podria resoldre en qüestió de setmanes o, fins i tot, de dies.

Segons la defensa de Puig, els magistrats belgues han denegat l'extradició per "falta de competència del Suprem" i "risc de violació de la presumpció d'innocència" per les declaracions de jutges, fiscals i autoritats polítiques espanyoles.



El cas

El Tribunal Suprem reclama a Lluís Puig per un delicte de malversació vinculat a l'organització del referèndum de l'1-O. És la tercera euroordre que emet pel seu cas que ha arribat al Tribunal d'Apel·lació de Brussel·les després que la fiscalia belga recorregués la decisió de la Cambra del Consell, el tribunal de primera instància, de rebutjar l'euroordre. El ministeri públic belga, que representa les autoritats espanyoles, discrepava sobre el fet que el tribunal entrés a valorar la competència del Suprem en el cas.

L'equip jurídic de Puig defensava la seva innocència i rebat l'euroordre del Suprem, a qui no considera competent en el cas.