Foment demana al Govern espanyol 50.000 milions en ajudes directes

Foment del Treball va demanar ahir per carta al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que activi un pla de xoc amb 50.000 milions en ajudes directes als sectors més afectats per la pandèmia, i va anunciar una ofensiva per aconseguir que l'Impost de Patrimoni sigui declarat inconstitucional. El president de Foment, Josep Sánchez Llibre, va detallar ambdues iniciatives durant una intervenció telemàtica davant l'Assemblea de Foment. Sánchez Llibre subratlla la «peremptòria necessitat d'injectar diners, que no crèdits a aquests sectors», i malgrat reconèixer les mesures adoptades per l'Executiu fins ara, apunta que Espanya està «significativament per sota de la mitjana en termes tant de concessió de crèdits com d'ajudes directes». Per això, reclama un pla de xoc amb ajudes directes per 50.000 milions d'euros, i demana focalitzar-les «en empreses viables i amb perspectives de continuar sent-ho».