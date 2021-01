Els hospitals de la Catalunya Central reprogramen l'activitat quirúrgica

Els hospitals de la Regió Sanitària Catalunya Central han començat a modificar alguns serveis i reprogramar l'activitat quirúrgica per fer front a l'increment de casos de covid-19. De moment, dels quatre centres que hi ha a la regió, l'únic que manté l'activitat programada és l'hospital de Vic. Pel que fa a la resta, només es mantenen les intervencions urgents o que no es poden posposar. L'ocupació mitjana als quatre centres supera el 88% i, dels 716 llits d'aguts que hi ha en aquests centres, gairebé el 28% estan ocupats per positius de coronavirus. La xifra és més alta a les unitats de cures intensives, ja que dels 41 llits ocupats, 30 són per covid-19, una dada que representa el 75%. 18 dels 30 pacients de les UCI estan intubats.

A Manresa, l'Althaia ha destinat cinc unitats d'hospitalització a pacients amb covid-19. A més, ha hagut d'augmentar la capacitat de les UCI. En total, hi ha 118 pacients amb covid-19, un 28% del total de pacients ingressats. D'aquests, 107 estan ingressats a hospitalització convencional, el que representa un 26% sobre el total de llits, i més d'un 40% si només es té en compte els pacients de l'àrea mèdica. La resta, 11 pacients, estan ingressats a les UCI, el que representa un 55%.

L'Hospital San Bernabé de Berga té un 100% d'ocupació de la planta destinada a covid, amb 17 pacients positius i 9 pacients pendents de resultat de PCR, però ubicats a la zona grisa situada en aquesta mateixa planta. En les altres plantes, l'ocupació és d'una mitjana del 90%. El centre treballa amb la possibilitat d'haver d'obrir una segona planta covid en els pròxims dies. Pel que fa a l'activitat, s'ha suspès tota la cirurgia programada no urgent ni greu fins al 31 de gener, així com algunes consultes externes per necessitat de redistribució del personal.

A l'Hospital d'Igualada, l'ocupació de llits convencionals és del 82% i, a crítica, s'ha arribat a ocupar el total de la seva disponibilitat. 10 dels 13 pacients de les UCI són malalts de covid-19. Això ha obligat a derivar pacients als centres de referència (Hospital del Mar i de Sant Pau).

Pel que fa a visites de consultes externes i proves, en alguna especialitat, l'hospital ha hagut de reduir agendes. També ha afectat la cirurgia i només es fa la d'urgència, l'oncològica i la que no requereix ingrés hospitalari.

Finalment l'Hospital Universitari de Vic té un 84% d'ocupació total. Dels 201 llits ocupats, 29 són positius. La unitat de cures intensives té 12 llits ocupats, dels quals 9 són pacients amb covid-19.. De moment, el centre manté la seva activitat i atenció programada.

La creixent tensió en l'atenció hospitalària arran de l'augment de casos per covid-19, obliga a instar la població a seguir les mesures decretades i evitar en la mesura del possible el contacte social, de manera que es pugui frenar la corba de contagi. Les mesures més importants són evitar la mobilitat, i fer teletreball quan sigui possible, reduir el contacte social, mantenir la distància, usar la mascareta i rentar freqüentment les mans.