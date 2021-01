Els nous contagis retrocedeixen més d'un 40% a Berga

Berga ha detectat un total de 42 nous casos de coronavirus en els últims set dies, una xifra notablement inferior a la de dilluns passat, quan els casos diagnosticats eren de 73. El risc de rebrot també evoluciona a la baixa i en set dies ha disminuït uns 200 punts, dels 759 als 558. En canvi, la velocitat de propagació ha augmentat lleugerament, i ara és de 0,99, respecte al 0,88 d'ara fa una setmana.

El regidor de Drets Socials, Ivan Sànchez, ha expressat que «tot i que la taxa de reproducció de la pandèmia es mantingui per sota de 1, no ens podem relaxar i cal seguir complint les restriccions establertes pel Departament de Salut i seguir sent corresponsables».

D'altra banda, l'alcaldessa Montse Venturós també ha anunciat en roda de premsa que ja ha finalitzat la vacunació dels residents i del personal de les residències de la ciutat, així com els sanitaris de l'Hospital Sant Bernabé i del CAP. Això sí, la batllessa no ha concretat el percentatge de vacunació entre el personal sanitari.

A més, la situació a ambdues residències s'ha mantingut estable i inalterable durant els últims set dies. D'una banda, la residència Sant Bernabé compta amb 42 usuaris i usuàries, no s'han detectat casos amb diagnòstic positiu i no s'han registrat defuncions. Tampoc hi ha casos amb diagnòstic positiu entre el personal laboral. Això ha fet que la residència pugui mantenir-se lliure de casos de covid-19.

Venturós també ha confirmat que la residència Nostra Senyora de Queralt, també coneguda com les Germanetes, continua sense registrar casos positius entre les persones residents i el personal laboral. Aquestes dades permeten al centre residencial mantenir el distintiu de residència neta o verda.