El Govern s'inclina per ajornar tres mesos el 14-F, amb l'oposició del PSC

El Govern plantejarà als partits l'opció d'ajornar les eleccions catalanes fins a maig o juny si es determina que l'actual evolució de la covid-19 no permet votar amb seguretat el proper 14 de febrer, una opció que totes les formacions s'obren a debatre excepte el PSC.

Els socialistes, que van ficar tota la carn a la graella en designar Salvador Illa com a candidat, asseguren que no hi ha motius per posposar els comicis en absència d'un confinament domiciliari, i adverteixen que, en qualsevol cas, la decisió final correspon a la Junta Electoral Central i no al Govern català perquè les eleccions es van convocar automàticament. «La legislació vigent no contempla la suspensió d'unes eleccions ja convocades i que, de fet, les eleccions han estat convocades automàticament i no per una decisió del Govern. Qui no ha convocat, no pot ajornar», va sostenir ahjir el PSC en un comunicat. Fonts del partit afirmen que encara no han decidit si impugnaran un eventual ajornament, que també rebutgen els principals sindicats i patronals de Catalunya.

La postura dels socialistes difereix de l'exposada per la resta de grups en la sessió de la Diputació Permanent d'ahir al Parlament. Ciutadans i la CUP van ser els qui més obertament van apostar per buscar una nova data per fer una crida als catalans a les urnes: «No em veig fent campanya mentre col·lapsen les UCI», va dir el candidat taronja, Carlos Carrizosa.

També s'inclinen per postergar les eleccions els comuns, que advoquen per incorporar els agents socials en la decisió final i exigeixen que es fixi una data alternativa de seguida.

Encara que el líder del PPC, Alejandro Fernández, va esquivar la qüestió electoral durant la seva compareixença al Parlament, fonts dels populars van explicar que no s'oposaran a l'ajornament si els experts ho recomanen per garantir la seguretat de la població.

Durant la seva intervenció, el dirigent d'ERC Sergi Sabrià va demanar «corresponsabilitat» a la resta de partits a l'hora de resoldre si cal posposar les eleccions davant els pronòstics «poc optimistes» de l'evolució de la covid-19, i va acusar el PSC i Illa de fer «electoralisme» amb la seva postura. «Ha de ser l'únic ministre de Sanitat que posa els interessos electorals del seu partit per sobre dels col·lectius», ha ironitzat.

Per la seva banda, el líder de JxCat al Parlament, Albert Batet, va afirmar que el PSC té «pressa» a celebrar les eleccions perquè el seu primer secretari, Miquel Iceta, pugui ser ministre.

Davant les males dades de la covid i els mals auguris dels experts per a les properes setmanes -un informe situava el pic de pressió hospitalària a pocs dies del 14F-, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, va opinar que «des del punt de vista epidemiològic, no és el millor moment per celebrar unes eleccions». També va recomanar posposar els comicis el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.

En qualsevol cas, la decisió final no es prendrà fins demà, quan els partits amb representació parlamentària estan convocats a una reunió telemàtica amb responsables del Govern. Font de l'executiu català han explicat que en aquesta trobada es buscarà una solució consensuada entre totes les formacions, i en una entrevista el conseller responsable dels processos electorals, Bernat Solé, va avisar -en al·lusió velada al PSC- que si una formació es queda sola defensant la celebració de les eleccions el 14F es farà evident el seu «interès electoral».