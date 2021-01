El govern holandès dimiteix arran de l'escàndol per la discriminació racial en les ajudes socials, segons ha avançat aquest divendres la televisió pública holandesa NOS. Unes 20.000 famílies, la majoria d'origen estranger, van ser víctimes des del 2012 de falses acusacions de frau en l'assignació d'ajudes per a la cura dels fills, segons va revelar un informe parlamentari al desembre. Les reclamacions van ascendir en alguns casos a desenes de milers d'euros, portant algunes famílies a la ruïna. Després de la dimissió del ministre d'afers socials dijous, el primer ministre Mark Rutte ha convocat aquest divendres el seu gabinet i posteriorment ha anunciat la renúncia en bloc de l'executiu de coalició format per quatre partits de centredreta.

"Si tot el sistema ha fallat, la responsabilitat només es pot assumir de manera conjunta", ha assegurat Rutte. Tan ell com la resta del govern continuaran exercint en funcions fins a les eleccions del 17 de març, excepte el ministre d'Economia, Eric Wiebes, que deixa definitivament el càrrec.

Rutte ha assumit la responsabilitat conjunta del seu govern pels anys de mala gestió de les subvencions per a la cura dels infants que va portar a milers de famílies a la ruïna financera. "Els errors han comportat una gran injustícia per a milers de pares", ha reconegut.

L'encara primer ministre holandès ha promès "una compensació financera" a les famílies, si bé els detalls els concretarà més endavant davant el parlament. A més, Rutte ha defensat una reforma del sistema d'ajudes per a la cura dels fills.