UGT denuncia que s'han duplicat el nombre de víctimes per accidents laborals a la indústria

UGT ha denunciat un increment de la sinistralitat laboral a la indústria, tot i la pandèmia. Fins al mes de novembre de 2020, 21 persones van morir a la feina en aquest sector, més del doble de les que hi van perdre la vida el 2019. Les aturades provocades per la pandèmia i la destrucció de l'ocupació durant el 2020 no només no han disminuït el nombre d'accidents laborals, sinó que l'han augmentat "alarmantment". Davant aquesta situació, UGT FICA de Catalunya ha denunciat la "desídia" de l'administració i la "manca d'escrúpols" d'algunes empreses. El sindicat ha exigit una major implicació de les administracions per frenar la sinistralitat laboral i ha recordat que la mort d'aquests treballadors no pot reduir-se a una simple estadística.

Des que el 1997 Eurostat va publicar per primera vegada les dades de sinistralitat laboral dels diferents països de la Unió Europea, Espanya es troba a la cua en matèria de seguretat i salut a la feina pels alts índex de sinistralitat.