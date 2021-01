«La vacunació és el primer pas perquè la ciència torni a guanyar la malaltia»

El cap del servei d'Hematologia de la Fundació Althaia, Albert Altés, va ser un dels metges que ahir va passar per la planta -2 de Sant Joan de Déu per vacunar-se. «Per nosaltres és un dia històric perquè representa el contraatac. Fins ara el virus ens ha tingut on ha volgut, i a partir d'avui som nosaltres els qui li direm on ha de ser, que és sota terra».

Encara a la sala on li van administrar la primera dosi, va assegurar que les vacunes, la higiene i els antibiòtics són «el que ha salvat més vides els últims 100 anys de la història moderna de la medicina». Missatge als escèptics: «Són procediments totalment segurs. És veritat que en alguna persona pot tenir un efecte advers, com també pot passar amb una aspirina». «La vacunació d'avui és el primer pas on veritablement la ciència tornarà a guanyar la malaltia. Quan el 70 % de la població estigui vacunada, passarem a una altra història».