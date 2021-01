El PDeCAT demana que el confinament al Moianès passi a ser comarcal

El PDeCAT del Moianès demana a la Generalitat que es replantegi les mesures de confinament i que en el cas del Moianès passin de ser d'àmbit local a comarcal.

El partit al·lega a través d'un comunicat el caràcter rural del territori, «amb una població total de 13.600 habitants i amb una gran part de municipis que no disposen de tots els serveis necessaris».

El PDeCAT sosté que el confinament municipal aplicat a contextos com aquest «comporta una greu afectació econòmica per a gran part dels negocis que els proveeixen, i dificulta el dia a dia dels ciutadans». A més, el partit hi afegeix que el compliment de la mesura sobre el terreny «requereix d'una gran capacitat de vigilància i control» per part dels cossos policials. Una mesura que, per altra banda, segons el partit no ha comportat una reducció del risc de rebrot ni dels nivells de contagi a la comarca.