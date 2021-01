Espanya és un dels estats de la UE on més es detecten notícies falses sobre la covid-19

Espanya és un dels estats de la Unió Europea on més es detecten notícies falses sobre la covid-19, segons un últim informe del Tribunal de Comptes de la UE. Els auditors asseguren que durant els primers mesos de la pandèmia el Centre Comú d'Investigació de la Comissió Europea va detectar "el volum més gran" d'articles amb informació errònia a Itàlia, Alemanya, Espanya, Bulgària i França. De cara a la campanya de vacunació a Europa, el Tribunal de Comptes alerta sobre aquest fenomen: "Un descens en la cobertura de vacunació de poc punts percentuals pot tenir un impacte significatiu sobre la salut pública, com demostra l'increment de casos del xarampió a la UE en els últims anys".

Més de la meitat dels ciutadans a Polònia, Hongria i França estaven disposats a vacunar-se a l'estiu, segons dades recollides pels auditors en un informe preliminar sobre la resposta de la UE a la pandèmia.

El Tribunal de Comptes de la UE veu les competències "limitades" de Brussel·les per reaccionar a crisis sanitàries com un dels principals problemes en la gestió de la pandèmia. Els auditors constaten les dificultats de les institucions de la UE per ajudar i coordinar als estats. "La pandèmia va representar una prova sense precedents per a aquestes funcions, com va demostrar l'ús limitat de l'adquisició conjunta (de material mèdic) i el repte al que es va enfrontar el Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de Malalties amb la recollida de dades", apunta l'auditoria preliminar.

Així, el Tribunal de Comptes assegura que l'adquisició dels EPI a la UE "va ser limitada" i que la majoria dels estats van comprar pel seu compte el material protector. A més, els auditors han detectat "dificultats" de Brussel·les per garantir el subministrament de proves i tractaments.