Eduard Pujol porta a la justícia les «falses acusacions» d'assetjament sexual

L'exdiputat de JxCat Eduard Pujol ha portat a la justícia les "falses acusacions" d'assetjament sexual fetes contra ell. En un comunicat, Pujol ha explicat que ha iniciat accions penals "per tal que les acusacions i les falsedats" de que assegura haver estat víctima "no quedin sense resposta". Ha afegit que la querella i les demandes que ha presentat "han estat acceptades", mentre que no li consten denúncies en contra seva pels presumptes casos que van sortir a la llum a l'octubre. "No s'ha tornat a parlar del tema. Em vaig retirar de la política i he esperat un temps més que prudencial, però ningú m'ha denunciat ni em consta cap procediment judicial obert", ha explicat.

Pujol ha recordat que Junts per Catalunya el va suspendre de militància i va deixar l'acta de diputat el 26 d'octubre per un presumpte cas d'assetjament sexual.

"Se'm fa insuportable que gent de bona fe pugui pensar, ni que sigui un instant, que hagi estat capaç de tenir aquest tipus de conductes", ha afirmat en un comunicat. Ara, ha iniciat accions legals contra les "falses acusacions" i ho fa "per la duresa del linxament" que va patir i perquè s'ha sentit "realment impotent i indefens davant d'aquestes difamacions. Pujol vol "rehabilitar" el seu nom i el seu honor, assegura al comunicat.

L'exdiputat ha insistit que condemna qualsevol tipus d'abús contra les dones i ha afegit que les difamacions i les acusacions falses "perjudiquen a les dones, especialment a totes aquelles que pateixen o han patit algun tipus d'assetjament".