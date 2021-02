L'Eurocambra avança cap a la retirada de la immunitat de Puigdemont

El Comitè d'Afers Jurídics del Parlament Europeu demana l'aixecament de la immunitat als eurodiputats de Junts Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí. Segons ha confirmat el president del Comitè, l'eurodiputat de Cs Adrián Vázquez, 15 membres han votat a favor, 8 en contra i 2 s'han abstigut. Així, s'ha aprovat la proposta del ponent del cas, l'ultraconservador búlgar Angel Dzhambazki. Així, el suplicatori passa ara a mans del ple del Parlament Europeu previst per la setmana del 8 de març. Si finalment s'aprova, les justícies belga i escocesa podran examinar la petició d'extradició d'Espanya que pesa sobre els tres independentistes.

Fa un any que el Tribunal Suprem va demanar a la cambra europea l'aixecament de la immunitat de Puigdemont, Comín i Ponsatí per poder reactivar les euroordres del cas de l'1-O. Tots tres volen que l'Eurocambra els mantingui la protecció parlamentària i denuncien que la causa de l'1-O és una «persecució política», que el Suprem no té competències i que hi ha «irregularitats» en el procediment del suplicatori.

El Comitè d'Afers Jurídics de l'Eurocambra està format per 25 eurodiputats: 7 populars, 5 socialistes, 4 liberals, 3 ultradretans, 2 conservadors, 2 ecologistes, 1 eurodiputada de l'Esquerra Unitària i 1 eurodiputat croat dels no inscrits. Per tant, populars, liberals i socialistes sumen una majoria de 16 eurodiputats.Des del PP asseguren que els 7 eurodiputats del Partit Popular Europeu han votat a favor de l'aixecament de la immunitat. Per la seva banda, Vázquez va afirmar que «la posició del grup liberal ha estat a favor d'aixecar la immunitat» als tres independentistes. Des del PSOE asseguren que els seus dos eurodiputats han votat a favor, però, en canvi, no van concretar si els altres tres socialistes del grup han fet igual.L'eurodiputada de l'Esquerra Unitària Manon Aubry ha votat en contra del suplicatori, mentre que la resta de membres no es va voler pronunciar sobre el sentit del seu vot.

El Consell per la República vaconsiderar ahir el dictamen és un «dia negre per a la democràcia europea». L'entitat va denunciar a Twitter que «els partits espanyols» han «arrossegat una majoria» de l'eurocambra a adoptar una decisió «incompatible amb els principis de l'estat de dret».

El Consell afirma que el resultat era de preveure, però no per això deixa de lamentar-lo. «Tanmateix, la lluita jurídica i política continua. Tenim la força de la raó, la legitimitat de la voluntat popular i la perseverança que cal per afrontar els nous passos», assegurava ahir el col·lectiu.

D'altra banda, La portaveu del Govern, Meritxell Budó, va opinar que el sí del PSOE a aixecar la immunitat és un «exemple» més que demostra que «l'esperit involucionista» de l'intent de cop d'estat del 23-F es manté.