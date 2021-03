Aragonès aposta perquè la legislatura arrenqui «com més aviat millor» per poder celebrar la Comissió Bilateral

El vicepresident del Govern amb funcions de president, Pere Aragonès, ha reclamat aquest dimecres que la nova legislatura arrenqui "com més aviat millor" i es puguin posar en marxa qüestions com la Comissió Bilateral amb l'Estat.

Durant la roda de premsa de presentació de les futures presons de la Zona Franca, Aragonès ha apuntat que cal negociar el conflicte polític i qüestions del dia en àmbits socials, econòmics i ambientals. El republicà s'ha referit així al fet que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, hagi dit al Congrés que està disposat a reactivar la Comissió Bilateral. Aragonès ha subratllat que aquestes reunions ja s'han anat fent i que cal tornar-les a impulsar quan arrenqui la nova legislatura.

El republicà ha afegit que cal iniciar la nova legislatura per poder abordar també les iniciatives pròpies del Parlament.

El vicepresident ha recordat que el Govern no renunciarà a l'autodeterminació i l'amnistia i ha exigit abordar les necessitats que té Catalunya. Una vegada més, ha recordat que cal afrontar el conflicte català des de la democràcia amb la llibertat dels "presos polítics i exiliats".

D'altra banda, sobre les negociacions d'ERC, Junts i la CUP per la investidura, Aragonès s'ha mostrar convençut que es posaran d'acord i ha traslladat "tota la confiança" als equips negociadors. El republicà ha evitat donar detalls sobre les negociacions "per respecte" als equips negociadors. "Tindrem un acord com més aviat millor", ha conclòs.