Catalunya torna a insistir en la necessitat de treure el topall dels 55 anys al vaccí d'AstraZeneca

La consellera de Salut, Alba Vergés, ha tornat a insistir en la necessitat de treure el topall de 55 anys al vaccí d'AstraZeneca un cop l'Agència Europea del Medicament n'ha reiterat la seguretat i el Consell Interterritorial de Salut (CIS) ha acordat per unanimitat reprendre l'administració d'aquest producte dimecres de la setmana vinent. Vergés ha explicat que en el marc del CIS Catalunya ha reclamat eliminar aquest topall i poder passar a l'estratègia de vacunació per edats,"que crec que és encertada", començant pel col·lectiu més vulnerable el de majors de 80 anys. Vergés ha recordat que és el pla que aplica el Regne Unit, on ja s'han vacunat 25 milions de persones, "i que té tan bons resultats".

Cal recordar que a banda de reprendre l'administració de la vacuna d'AstraZeneca, el CIS també ha acordat que durant el cap de setmana la Ponència de Vacunes i la Comissió de Salut Pública determinaran els grups poblacionals pels quals es comença i si cal restringir-la a algun perfil després de la modificació del prospecte que ha fet l'EMA. La proposta dels dos organismes es ratificarà dilluns en un nou CIS extraordinari.