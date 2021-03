Desallotgen centenars de persones de la plaça dels Àngels de Barcelona, davant del Macba

Centenars de persones han estat desallotjades aquest dijous al vespre de la plaça dels Àngels, davant del Museu d'Art Contemporani de Barcelona (Macba), segons ha avançat 'Tot Barcelona' i han confirmat a l'ACN fonts policials. A més s'ha denunciat 13 persones per consum d'alcohol a la via pública i 12 per incompliment de mesures covid. És el resultat d'un operatiu conjunt de Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana per controlar zones on des de fa uns dies es detecten concentracions considerables de gent que incompleix les normes sanitàries per controlar la pandèmia de la covid-19. Diferents punts de Ciutat Vella com el fossar de les Moreres o algunes places de Gràcia formen part d'aquestes zones de concentració habitual de persones.





?? Un dispositiu desallotja aquesta tarda la Plaça dels Àngels (Macba). A les 18:30h 10 cotxes @mossos i @GUBBarcelona + 2 furgones i 7 motos han buidat la plaça on "afirmen que 400 persones" eren fent festa. Consten 0 detinguts i sols multes administratives. Per al @TotBcn pic.twitter.com/J0qdPYf4Bq — David Melero (@davidmelero__) March 18, 2021

El conseller d'Interior,explicava aquest migdia que Mossos d'Esquadra i Guàrdia Urbana iniciaven un dispositiu conjunt al barri del Born i altres zones de Barcelona per aturar la proliferació de 'botellons'. Els darrers caps de setmana s'han viscut situacions d'incompliments amb gent al carrer en grups i algunes sense mascareta.El conseller ha afirmat que la "fatiga pandèmica" està portant a aquestes situacions en diferents punts del país i ha afegit que és especialment "escandalós" al Born. El comissari portaveu dels Mossos,, ha detallat que aquest dispositiu conjunt funciona des del 28 de febrer i s'allargarà durant diversos dies.